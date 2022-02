Emma Marrone e Stefano de Martino, perché si sono lasciati, la verità:”Io volevo sposarlo, lui no” (Di domenica 20 febbraio 2022) La storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino sembrava un racconto da favola. I due si sono conosciuti durante la nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” e si sono innamorati, tra dediche e sguardi di complicità. Una storia d’amore che sembrava perfetta, ma che invece è finita dopo poco tempo. sono passati ormai alcuni anni da quel periodo in cui la coppia fece parlare di sé. Oggi i due hanno preso strade diverse e condotto carriere di successo L’amore dei due ex allievi di “Amici” è durato due anni, periodo in cui si sono scambiati affetto e tenerezza. Tuttavia, dopo la bellissima storia, è arrivata la notizia della rottura. Una doccia fredda per i fan della coppia. Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) La storia d’amore traDesembrava un racconto da favola. I due siconosciuti durante la nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” e siinnamorati, tra dediche e sguardi di complicità. Una storia d’amore che sembrava perfetta, ma che invece è finita dopo poco tempo.passati ormai alcuni anni da quel periodo in cui la coppia fece parlare di sé. Oggi i due hanno preso strade diverse e condotto carriere di successo L’amore dei due ex allievi di “Amici” è durato due anni, periodo in cui siscambiati affetto e tenerezza. Tuttavia, dopo la bellissima storia, è arrivata la notizia della rottura. Una doccia fredda per i fan della coppia. Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro ...

