Emma Marrone, confessione in diretta: "L'ho fatto su whatsapp" (Di domenica 20 febbraio 2022) Emma Marrone, ospite di Verissimo, si lascia andare ad una confessione inedita ammettendo tutto: "L'ho fatto su whatsapp". Ospite di Verissimo, nella puntata trasmessa il 20 febbraio, Emma Marrone si è lasciata andare ad una confessione inedita che ha spiazzato sia il pubblico che Silvia Toffanin. La cantante salentina che sta vivendo un periodo professionale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

