Emma Marrone a Verissimo stupisce tutti | «Ho comprato casa in modo insolito | ecco come ho fatto»

Ospite a Verissimo, Emma Marrone rivela di aver comprato casa, ma in un modo molto insolito: «Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l'unico modo» afferma scatenando lo stupore di Silvia Toffanin. «Dopo 12 anni di sacrifici, ora ho finalmente una casa mia.. ci vorrà tempo per ultimarla però». «Speriamo che si popoli la casa» dice la Toffanin alludendo ad un fidanzato e una famiglia. «E.. speriamo. Meglio soli che con chiunque, quello sempre» risponde Emma, sottolineando di non avere un amore in corso ma di desiderarlo. La cantante si fa portavoce di tante donne che soffrono. «Parlo con un sacco di ragazze sui social: faccio spesso videochiamate e ...

