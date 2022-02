Emma, la vittoria della battaglia contro il cancro (Di domenica 20 febbraio 2022) Emma nel 2020 ha sconfitto il cancro dopo una lunga battaglia durata una decina di anni. L’artista si è sottoposta a tre interventi per debellare il tumore all’utero ed all’ovaie al seguito dei quali ha effettuato diverse cure. Oggi la voce di Ogni Volta E’ Così sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin tra vita privata, carriera e l’esperienza sanremese da poco conclusasi. Nel 2009 la perdita di peso e la stanchezza, seguita da un intervento urgente a Roma, al quale non era seguito un ciclo di chemio. Quattro anni dopo il ritorno del tumore con l’asportazione di utero ed ovaio. In quel caso Emma aveva fatto congelare il tessuto ovarico per diventare mamma in futuro. Emma, nel 2009 la scoperta del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)nel 2020 ha sconfitto ildopo una lungadurata una decina di anni. L’artista si è sottoposta a tre interventi per debellare il tumore all’utero ed all’ovaie al seguito dei quali ha effettuato diverse cure. Oggi la voce di Ogni Volta E’ Così sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin tra vita privata, carriera e l’esperienza sanremese da poco conclusasi. Nel 2009 la perdita di peso e la stanchezza, seguita da un intervento urgente a Roma, al quale non era seguito un ciclo di chemio. Quattro anni dopo il ritorno del tumore con l’asportazione di utero ed ovaio. In quel casoaveva fatto congelare il tessuto ovarico per diventare mamma in futuro., nel 2009 la scoperta del ...

