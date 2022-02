Emma, chi sono i genitori Rosario e Maria: “Sono le mie radici” (Di domenica 20 febbraio 2022) Emma, con il padre Rosario e la madre Maria un rapporto intenso, così come con il fratello minore Francesco al quale l’artista salentina è molto legata. Oggi l’ex vincitrice di Amici 2010, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, dove nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si racconterà tra vita privata e carriera. Reduce dall’esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo brano Ogni Volta E’ Così, diretta per l’occasione dalla collega Francesca Michielin, Emma è la primogenita di Rosario e Maria Marrone. Nata nel 1984 a Firenze, l’artista trascorre l’infanzia a Sesto Fiorentino con la famiglia per poi approdare in Salento, per l’esattezza ad Aradeo paese dei genitori. Emma, chi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022), con il padree la madreun rapporto intenso, così come con il fratello minore Francesco al quale l’artista salentina è molto legata. Oggi l’ex vincitrice di Amici 2010, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, dove nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si racconterà tra vita privata e carriera. Reduce dall’esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo brano Ogni Volta E’ Così, diretta per l’occasione dalla collega Francesca Michielin,è la primogenita diMarrone. Nata nel 1984 a Firenze, l’artista trascorre l’infanzia a Sesto Fiorentino con la famiglia per poi approdare in Salento, per l’esattezza ad Aradeo paese dei, chi ...

