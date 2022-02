Elezioni comunali, Taranto: oggi presentazione di Walter Musillo candidato sindaco del centrodestra In primavera al voto, fra quelli italiani, in 50 Comuni pugliesi ELENCO (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ex segretario locale del Pd è candidato sindaco del centrodestra. Walter Musillo viene presentato stamattina, contenderà a Rinaldo Melucci la carica di sindaco di Taranto. ELENCO dei Comuni pugliesi al voto per le Elezioni amministrative 2022 nell’articolo al link di seguito: Elezioni amministrative 2022 in 50 Comuni della Puglia ELENCO Barletta e Taranto capoluoghi di provincia, Bitonto e Martina Franca tra i più importanti centri in cui si eleggeranno i nuovi sindaci L'articolo Elezioni comunali, Taranto: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) L’ex segretario locale del Pd èdelviene presentato stamattina, contenderà a Rinaldo Melucci la carica didideialper leamministrative 2022 nell’articolo al link di seguito:amministrative 2022 in 50della PugliaBarletta ecapoluoghi di provincia, Bitonto e Martina Franca tra i più importanti centri in cui si eleggeranno i nuovi sindaci L'articolo: ...

