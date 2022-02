"Ecco perché Blanco si chiama così": smascherato dal pizzaiolo egiziano, un aneddoto sconcertante (Di domenica 20 febbraio 2022) Ormai Blanco è una star. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood con Brividi, si gode il successo e la popolarità. Il nome all'anagrafe del 19enne bresciano è Riccardo Fabbriconi. E quello che forse non tutti sanno è perché il suo nnome d'arte sia proprio Blanco. A rivelare la storia del suo nome d'arte è Mohamed, un pizzaiolo egiziano che ha lavorato proprio con Blanco in una pizzeria di Calvagese della Riviera, il paesino in provincia di Brescia dove Riccardo è nato e cresciuto. L'amico-pizzaiolo del cantante è stato intercettato dal settimanale DiPiù, a cui ha spiegato che, semplicemente, Blanco si chiama così perché è allergico al latte. Già, Riccardo Fabbricioni è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ormaiè una star. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood con Brividi, si gode il successo e la popolarità. Il nome all'anagrafe del 19enne bresciano è Riccardo Fabbriconi. E quello che forse non tutti sanno èil suo nnome d'arte sia proprio. A rivelare la storia del suo nome d'arte è Mohamed, unche ha lavorato proprio conin una pizzeria di Calvagese della Riviera, il paesino in provincia di Brescia dove Riccardo è nato e cresciuto. L'amico-del cantante è stato intercettato dal settimanale DiPiù, a cui ha spiegato che, semplicemente,siè allergico al latte. Già, Riccardo Fabbricioni è ...

Advertising

elio_vito : Ecco qua, a chi diceva che non si poteva fare, proposta di legge n. 3??4??7??0?? segnatevi questi numeri, giocateli… - ale_dibattista : Attaccano il superbonus perché vogliono dare soldi a Stellantis (gruppo Elkann-Agnelli). In più Draghi si è stancat… - Eurosport_IT : Ecco perchè Mikaela Shiffrin è una campionessa e un'atleta meravigliosa non solo sulla pista ????… - sologixi : ecco perché anche ieri sera non ho cuccato - SArcidiacon : @agostinomela Che tristezza, ecco perché non ho mai amato le professoresse di matematica -