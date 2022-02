E’ un’Accademia da dieci | le giallorosse tornano al successo dopo due mesi di stop

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRiprende con una vittoria, la decima stagionale, il cammino in campionato per l’Accademia Volley che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone ha superato il Volley Reghion con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-17, 22-25, 25-19) nella diciassettesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. A distanza di dueesatti dall’ultima gara disputata e vinta col medesimo punteggio con il Volley Reghion, lehanno fatto il loro debutto in questo 2022 mostrando tutte le qualità e le caratteristiche che avevano caratterizzato la prima fase di stagione contro un avversario di tutto rispetto, seppur penalizzato dall’assenza al palleggio di Battaglia. Se si esclude la sconfitta col Baronissi, dove a scendere in campo per l’Accademia fu la formazione Under 18, il Pozzuoli è infatti fino a questo momento l’unica squadra che è ...