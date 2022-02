E' morto l'industriale e filantropo Marino Golinelli (Di domenica 20 febbraio 2022) E' morto ieri sera a Bologna l'industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) E'ieri sera a Bologna l'. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione ...

Advertising

corrierebologna : Morto a 101 anni Marino Golinelli, l’industriale filantropo bolognese| «Il segreto? Le ... - Radio1Rai : ??#Bologna E' morto l'industriale farmaceutico e filantropo #MarinoGolinelli Aveva fondato l'Opificio per i giovani,… - EstebBeltramino : Morto Rahul Bajaj, industriale che portò la Vespa in India #motori - GiaPettinelli : Morto Rahul Bajaj, industriale che portò la Vespa in India - solomotori : Morto Rahul Bajaj, industriale che portò la Vespa in India -

Ultime Notizie dalla rete : morto industriale E' morto l'industriale e filantropo Marino Golinelli E' morto ieri sera a Bologna l'industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell'...

Addio a Marino Golinelli, 101 anni da leone BOLOGNA. E' morto Marino Golinelli. L'illuminato imprenditore bolognese, classe 1920, avrebbe compiuto 102 anni nel prossimo ottobre. Golinelli, industriale e filantropo, aveva fondato la casa farmaceutica Alfa, ...

E' morto l'industriale e filantropo Marino Golinelli - Cronaca Agenzia ANSA Morto a 101 anni Marino Golinelli, industriale filantropo bolognese Si è spento a 101 anni Marino Golinelli, imprenditore e filantropo bolognese. Classe 1920, l’industriale è stato il fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici. Nel 1988 aveva dato vita alla ...

E' morto l'industriale e filantropo Marino Golinelli (ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - E' morto ieri sera a Bologna l'industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative ...

E'ieri sera a Bologna l'e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell'...BOLOGNA. E'Marino Golinelli. L'illuminato imprenditore bolognese, classe 1920, avrebbe compiuto 102 anni nel prossimo ottobre. Golinelli,e filantropo, aveva fondato la casa farmaceutica Alfa, ...Si è spento a 101 anni Marino Golinelli, imprenditore e filantropo bolognese. Classe 1920, l’industriale è stato il fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici. Nel 1988 aveva dato vita alla ...(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - E' morto ieri sera a Bologna l'industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative ...