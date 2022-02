Dumoulin | ' Se positivo al Covid | perdi la primavera' Van Aert | ' Nuove regole'

Advertising

Così: 'Se seiqui e devi restare in quarantena per 10 giorni, vuol dire che perdi tutta la preparazione, tutta la primavera, pur senza sintomi. Più o meno le stesse regole di due ......alternerà le due discipline e ha già iniziato la sua nuova avventura su strada con un... 1994) Koen Bouwman (Ned, 1993) David Dekker (Ned, 1998) Rohan Dennis (Aus, 1990) Tom(Ned, ...Così Dumoulin: “Se sei positivo qui e devi restare in quarantena per 10 giorni, vuol dire che perdi tutta la preparazione, tutta la primavera, pur senza sintomi. Più o meno le stesse regole di due ...Luego de su brillante participación en Omán, el ciclista colombiano se contagió por tercera ocasión desde que inició la pandemia ...