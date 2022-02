Dubai su SuperTennis | lunedì c’è Musetti-Djokovic alle 18 in tv

Leggi su federtennis

(Di domenica 20 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su- Lorenzo, in gara con una wild card, trova il n.1 del mondo e del seeding che torna in campo dopo il “caso Australia”. In gara anche Sinner, quarta testa di serie, opposto allo spagnolo Davidovich Fokina, in campo martedì. Rublev e Auger-Aliassime gli altri top ten al via