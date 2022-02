Dopo l’Italcementi e la Popolare di Bergamo anche l’Atalanta diventa straniera E nessuno batte ciglio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 febbraio 2022) La voce circolava da qualche giorno. Ma quando una notizia non viene subito smentita, abbiamo imparato dalla storia una cosa: si sta aspettando solo il momento più favorevole per dare l’annuncio. E fin dai primi sarcastici – quando non offensivi – commenti dei tifosi, non sembrava una notizia molto digeribile quella inerente la cessione del. Anzi, per niente. I veri a perderci sono loro, i tifosi, e lo sbigottimento è tanto, come i paragoni con le precedenti proprietà. L’annuncio ufficiale è arrivato, pure alla vigilia di un incontro delicato:non è più bergamasca. E lo era, non è poco per quanto conti, dalla sua nascita. Un dogma mai messo in discussione.ha un nuovo padrone, Stephen Pagliuca, business man americano, presidente del fondo Bain e patron dei Boston Celtics. Niente di innaturale, come ...