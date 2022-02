"Dopo il Quirinale...". Tremonti ora alza il velo sul governo (Di domenica 20 febbraio 2022) L'ex ministro dell'Economia osserva: "Da una fase di finanza espansiva e di condivisione con il Parlamento siamo passati a una fase di irrigidimento". E sulle riforme: "Notevoli complessità" Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) L'ex ministro dell'Economia osserva: "Da una fase di finanza espansiva e di condivisione con il Parlamento siamo passati a una fase di irrigidimento". E sulle riforme: "Notevoli complessità"

Advertising

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Rosaria09664593: @carlo1493 @AlvisiConci @francang1950 Cioè un Salvini che aspira ad essere punto di riferimento è leader della destra,… - Rosaria09664593 : @carlo1493 @AlvisiConci @francang1950 Cioè un Salvini che aspira ad essere punto di riferimento è leader della dest… - gbponz : Ne è il 'test di Gravidanza', dato che se il Quirinale ritiene la cosa ammissibile crea un #comma22 per cui non si… - camiciaadiforza : Macron che sorride abbracciando draghi dopo aver firmato il trattato del Quirinale? - Tommaso94989154 : RT @ErmannoKilgore: #Inonda ????#Draghi all’estero conta meno che in #Italia, solita trasmissione per tenere su con gli stuzzicadenti il pre… -