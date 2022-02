Dopo il Liverpool | Inzaghi ne cambia 5 | ecco l' Inter che sfida il Sassuolo

Advertising

Ereticho : @PeppinInter Tranquilli che dopo che eliminate il Liverpool vincete anche lo scudetto. Anzi... magari fate pure il triplete... - LucianoDavite : @pandadaria Vero, ma il sassuolo è storicamente ostico per noi che arrivano dopo un Inter Liverpool e manchiamo di… - peppeleone92 : @caravit_80 @GFI65 E nessuno lo nega,ma sarebbe da fare capire anche ai tuoi compagni che gridano ai fenomeni dopo… - fcimroby : @paolothegame Fai il serio ogni tanto.. Sarà una battaglia loro giocano veramente bene noi in emergenza bombole dopo il liverpool - emanuelede_Sena : RT @raffaelecaru: Domani ore 18 vincere per tre motivi: Primo posto con una partita in meno Rialzarsi dopo il Liverpool Onorare il 75% di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Liverpool

... perché al netto del risultato si è vista una squadra che ha tenuto testa a una corazzata come il. Anche la Lazio ha giocato in Europa, due giorni; questa sera la squadra di Maurizio ...la sconfitta interna per 2 - 0 contro ilnell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter riceve a San Siro il Sassuolo nella gara della 26ª giornata di Serie A. Ecco la ...dopo Napoli, out anche stasera. Al posto di Brozovic è pronto Barella, riposato per aver saltato il Liverpool, mentre in difesa spazio a Dimarco come a Napoli. Ballottaggio a destra tra Dumfries e ...Dopo il ko con il Liverpool il 74% degli scommettitori punta sul riscatto nerazzurro. Giroud e Leao in prima fila per il gol all’Arechi, la scossa di Mourinho contro il Verona vale 1,87 Roma, 18 ...