Donbass bombardato, 40mila civili evacuati in Russia. Johnson avverte: “La più grande guerra in Europa dal 1945” (Di domenica 20 febbraio 2022) Un altro giorno di combattimenti nel Donbass, la regione contesa tra Ucraina e Russia, dove si susseguono gli scontri tra militari ucraini e separatisti filo-russi. Sarebbero almeno 40mila i civili scappati verso le regioni meridionali russe, dove si moltiplicano i campi profughi. Nel frattempo, tra Ucraina e separatisti continuano le accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco, in un’escalation che vede la situazione mai così tesa dalla guerra Fredda. Allarme nelle cancellerie europee, per cui sembra sempre più probabile il conflitto tra Russia e Stati Uniti. Il Dombass precipita nel conflitto: 40mila i profughi scappati in Russia Sempre più aspri gli scontri nel Donbass, la regione russofona contesa tra Ucraina e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022) Un altro giorno di combattimenti nel, la regione contesa tra Ucraina e, dove si susseguono gli scontri tra militari ucraini e separatisti filo-russi. Sarebbero almenoscappati verso le regioni meridionali russe, dove si moltiplicano i campi profughi. Nel frattempo, tra Ucraina e separatisti continuano le accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco, in un’escalation che vede la situazione mai così tesa dallaFredda. Allarme nelle cancellerie europee, per cui sembra sempre più probabile il conflitto trae Stati Uniti. Il Dombass precipita nel conflitto:i profughi scappati inSempre più aspri gli scontri nel, la regione russofona contesa tra Ucraina e ...

