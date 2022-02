Domenica In | l' ultima volta di Mara Venier | tam-tam impazzito prima della diretta | panico in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) Proprio quando stava per iniziare una nuova puntata diIn, al timone come sempre la mitica, le indiscrezioni sul futuro del programma di Rai 1: già,potrebbe abbandonare. Del resto aveva già detto di volerlo faredi questa stagione. Possibile, probabile, che dunque faccia un passo indietro per la prossima, per il 2023. Evicenda, che si trascina ormai da tempo, se ne occupa Maurizio Costanzo nella rubrica che cura su Nuovo Tv. E il suo giudizio è tranchant: "La Rai e l'Italia intera vogliono che resti". Insomma, quello di Costanzo più che altro è un auspicio: ma le cose andranno davvero così? Dunque, Maurizio Costanzo aggiunge: "Sarebbe un peccato se la Rai si lasciasse sfuggire una conduttrice brillante come lei". Parole che insomma ...