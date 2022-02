Domenica In | il dramma di Patty Pravo | “Mi si è chiusa la gola | non riuscivo più a respirare Ho creduto di morire”

(Di domenica 20 febbraio 2022) È un racconto davvero toccante quello fatto danel corso dell’ultima puntata diIn. Intervistata da Mara Venier, la cantante ha ripercorso il periodo più buio della sua vita, quello in cui si è trovata a lottare contro la depressione. Nonostante fosse all’apice del successo, con oltre 110 milioni di dischi venduti, c’era un mostro che la divorava da dentro: “Non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire. La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia. Allora mi sonoin camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”, ha confidato l’ex “ragazza del Piper”. Fino al culmine: “Mi si èla ...

