Domenica ecologica a Roma il 20 febbraio | stop ad auto e moto | chi può circolare?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022)il 20ferme, o quasi. Nella Capitale è arrivato il momento del terzo appuntamento con le ‘Domeniche ecologiche’ e questo significa che si andrà incontro al blocco dinella fascia Ztl dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nella giornata di oggi, 20, non senza deroghe. Non è la prima volta che si dibatte sull’utilità delle domeniche ecologiche specie nelle grandi metropoli il cui problema non è spesso il traffico, ma la Capitale continua ad andare avanti per questa strada fissando l’ultimo appuntamento ‘speciale’ per13 marzo. Naturalmente l’iniziativa abbracciata anche dall’amministrazione di Roberto Gualtieri, ha lo scopo di prevenire e contenere ...