Doha | lunedì ostacolo Mertens per Paolini

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il circuito femminile fa tappa in Qatar con il primo "1000" dell'anno, trasmesso in diretta da domenica su SuperTennis: Jasmine sorteggiata al primo turno contro la belga, 16esima testa di serie. Sono ben 8 le top ten al via: Sabalenka guida il seeding

Advertising

sportface2016 : #ATPDoha, l'ordine di gioco di lunedì 14 febbraio con #Fabbiano -

Ultime Notizie dalla rete : Doha lunedì

Non c'è molto tempo per festeggiare, devo competere ail, quindi probabilmente dovrò rimandare la celebrazione per dopo' Gli obiettivi per questo 2022 della lettone La lettone ha parlato ...Speriamo che lo sarò di nuovo, martedì o quando giocherò, sul Centrale. Mi divertirò e ... ha continuato a giocare sul duro, secondo una schedule che avrebbe previsto anche il torneo dila ...