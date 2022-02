Divorzio, madre genetica e procreazione medicalmente assistita: un film sulle famiglie d’elezione (Di domenica 20 febbraio 2022) Che influenza ha l’orientamento sessuale del genitore sul benessere del bambino? Quali sono i confini della sua famiglia? I legami di sangue ne sono ancora il fondamento? Possiamo ancora affermare che per il bambino il legame genetico sia emotivamente più importante della cura di un genitore? Attraversando grandi domande, il film in uscita “Il filo invisibile“ di Marco Simon Puccioni racconta la crisi di una famiglia d’elezione e gli effetti che il Divorzio tra i due padri, Paolo e Simone, ha sul figlio Leone. “Un Divorzio è sempre catastrofico per un figlio, ma in una coppia omosessuale le conseguenze possono essere molto più complicate, perché le leggi attuali faticano a seguire l’evoluzione dei diversi tipi di famiglie”. Focus del film, la separazione che mette in crisi la famiglia ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 20 febbraio 2022) Che influenza ha l’orientamento sessuale del genitore sul benessere del bambino? Quali sono i confini della sua famiglia? I legami di sangue ne sono ancora il fondamento? Possiamo ancora affermare che per il bambino il legame genetico sia emotivamente più importante della cura di un genitore? Attraversando grandi domande, ilin uscita “Il filo invisibile“ di Marco Simon Puccioni racconta la crisi di una famigliae gli effetti che iltra i due padri, Paolo e Simone, ha sul figlio Leone. “Unè sempre catastrofico per un figlio, ma in una coppia omosessuale le conseguenze possono essere molto più complicate, perché le leggi attuali faticano a seguire l’evoluzione dei diversi tipi di”. Focus del, la separazione che mette in crisi la famiglia ...

