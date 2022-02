DIRETTA Vi portiamo a Pesaro: i protagonisti della finale di Coppa Italia (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla Vitifrigo Arena di Pesaro va in scena l'atto finale della Coppa Italia di basket. In DIRETTA le voci dei protagonisti della la sfida che vale il trofeo tra Milano e Tortona Leggi su video.gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Alla Vitifrigo Arena diva in scena l'attodi basket. Inle voci deila sfida che vale il trofeo tra Milano e Tortona

Advertising

Giovannaxxx99 : Ke figura di merda raga ..ke dice lunedì la lascio xke lei mi ha indotto alla lite? Perché nn si è visto nelle clip… - AntoNie29707857 : RT @IlCommentato: Portiamo in tendenza #FUORIALEX Devono far uscire quel manipolatore E SPEGNETE LA DIRETTA #jerù #jessvip #gfvip - frances66423652 : RT @IlCommentato: Portiamo in tendenza #FUORIALEX Devono far uscire quel manipolatore E SPEGNETE LA DIRETTA #jerù #jessvip #gfvip - alba3cicredo : RT @IlCommentato: Portiamo in tendenza #FUORIALEX Devono far uscire quel manipolatore E SPEGNETE LA DIRETTA #jerù #jessvip #gfvip - Paola6629523489 : RT @IlCommentato: Portiamo in tendenza #FUORIALEX Devono far uscire quel manipolatore E SPEGNETE LA DIRETTA #jerù #jessvip #gfvip -