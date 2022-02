Dionisi l’ammazza-grandi | «Qui si giocava solo sul corto | adesso attacchiamo bene gli spazi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 febbraio 2022) È dalla stagione 55-56 che nessuna squadra vinceva in casa di Inter, Juventus e Milan. Viene definito un “Grande Slam”. C’era riuscita la Fiorentina, all’epoca. Ce l’ha fatta in questo campionato il Sassuolo di, una ammazza-per eccellenza. Un record storico che l’allenatore dei neroverdi ha commentato in diretta su Dazn. Vediamo alla fine se saremo stati bravi. Oggi siamo contenti: del risultato, della prestazione, del team, dei ragazzi che giocano e di quelli che non giocano, anche dello staff. È una vittoria di tutti ma i numeri li lasciamo agli altri. È normale che questa cosa rimarrà, sono felice per la società e per i ragazzi. Ma dobbiamo andare oltre, non siamoquelli di queste tre partite. Tre vittorie così sono frutto di un cambiamento nel gioco del Sassuolo. Con De Zerbimolto di ...