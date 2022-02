Digitale terrestre, cambia di nuovo tutto dall’8 marzo: problemi per molte tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Altra novità per gli italiani che dall’8 marzo prossimo dovranno far fronte a un nuovo cambiamento in materia di Digitale terrestre e tv Entro e non oltre il 2023 l’Italia entrerà totalmente in quella che può essere considerata l’era del DVB-T2, seconda generazione del Digitale terrestre. Il prossimo step di fondamentale importanza ha data 8 marzo. Scopriamo cosa accadrà. Digitale terrestre (pixabay)Martedì 8 marzo 2022 ci sarà il cambio di codifica delle emittenti nazionali. Ciò significa che passeranno da MPEG-2 a MPEG-4 e il trasferimento riguarderà anche canali reti importanti come Rai, Mediaset e La7. Inoltre, a seguito della necessaria risintonizzazione, alcuni ... Leggi su vesuvius (Di domenica 20 febbraio 2022) Altra novità per gli italiani cheprossimo dovranno far fronte a unmento in materia die tv Entro e non oltre il 2023 l’Italia entrerà totalmente in quella che può essere considerata l’era del DVB-T2, seconda generazione del. Il prossimo step di fondamentale importanza ha data 8. Scopriamo cosa accadrà.(pixabay)Martedì 82022 ci sarà il cambio di codifica delle emittenti nazionali. Ciò significa che passeranno da MPEG-2 a MPEG-4 e il trasferimento riguarderà anche canali reti importanti come Rai, Mediaset e La7. Inoltre, a seguito della necessaria risintonizzazione, alcuni ...

