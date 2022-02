Dietro le quinte del Festival di San Marino Il piccolo Eurovision che è appena nato – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 20 febbraio 2022) Era tutto inatteso. Per gli organizzatori, per la politica di San, per i cantanti in gara e anche per gli utenti di Twitter. Solo un mese fa nessuno si aspettava che la sera del 19 febbraio Sandiventasse il palcoscenico di un. E tantomeno che il suo vincitore sarebbe stato Achille Lauro. E invece improvvisamente tutto ha avuto un senso. Soprattutto per albergatori, tassisti e ristoratori di Sanche per due giorni si sono trovati pieni di prenotazioni. Trovare un posto dove dormire la notte delè stato più difficile che vincere il FantaSanremo senza Emma in squadra e i tassisti finito lo show staccavano corse anche di una manciata di minuti al prezzo fisso di 30 euro. Il dato più indicativo arriva però da Twitter: poco dopo la fine ...