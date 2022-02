“Des vannes pédagogiques” | la défense à peine croyable de Tex sur la blague qui lui a coûté les Z’amours 

(Di domenica 20 febbraio 2022) Presque deux décennies après avoir commencé à présenter Les Z’amours, Tex a été évincé de son poste à la suite d’unesexiste qui avait provoqué un monumental tollé. Puis, de fil en aiguille, France Télévision a décidé de totalement rayé ce programme de sa grille après avoir remplacé Tex par Bruno Guillon jusqu’au 21 août 2021. Les Z’amours avait pourtant perduré pendant la bagatelle de 26 ans sur le service public, d’abord avec Jean-Luc Reichmann aux commandes, après avoir été remplacé par Patrice Laffont. Mais l’émission réservée aux couples est désormais de l’histoire ancienne. Désormais consacré à 100% au bon déroulement de son spectacle, les apparitions à la télévision de Tex se font de plus en plus rares. Et, forcément, à chaque fois qu’il passe en interview, l’ancien présentateur français de 61 ans est interrogé sur son éviction des Z’amours. Le moins que ...

Advertising

_DoviM : @yanis_frn__ Jsksjsk nan c'est des gentilles vannes sah -

Ultime Notizie dalla rete : Des vannes

Pugliavolley.com

...dalla contessa Jeanne de Flandre e che rimase attivo come casa di cura fino al 1939 Il Palais... Dietro il bancone, il famoso Jacky manda le birre ai clienti tra due '' di Ch'ti.... e dà il ......Foot 41 - Châteaubriant Voltigeurs EA Guingamp (CFA) - AS Poissy St - Pryvé St - Hilaire -...00 AS Beauvais - Entente SSG ASM Belfort - FC Metz (CFA) Sainte - Geneviève -- Bois - US ...barrage des 7 vannes…), la libre circulation de tous les migrateurs et anguilles ainsi que le transit des sédiments sont maintenant assurés : « L’aménagement de l’élément principal a ...Le communiqué??https://t.co/2uSBDk4CUY #RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/NXxCj9aFKI — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) February 20, 2022 Devenez fan sur Facebook pour consulter des articles ...