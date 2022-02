Delia Duran e Soleil Sorge si baciano al GF vip, la reazione di Alex Belli (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello vip è accaduto l’inaspettato: fra Delia Duran e Soleil Sorge è scattato un lungo bacio appassionato. È successo tutto all’improvviso, sulle scale esterne presenti in giardino, Durante una festa fra i concorrenti con musica e fiumi di alcool. Le due donne, protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, si sono avvicinate dopo aver avuto diversi scontri a causa del chiacchieratissimo triangolo nato fra loro e il marito di Duran, Alex Belli. Durante la sua permanenza nello show, infatti, l’attore ha instaurato un ambiguo rapporto di amore/amicizia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo infuriare più volte la moglie. La modella (dichiaratamente bisessuale), dall’altro lato ha tentato in ... Leggi su diredonna (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello vip è accaduto l’inaspettato: fraè scattato un lungo bacio appassionato. È successo tutto all’improvviso, sulle scale esterne presenti in giardino,te una festa fra i concorrenti con musica e fiumi di alcool. Le due donne, protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, si sono avvicinate dopo aver avuto diversi scontri a causa del chiacchieratissimo triangolo nato fra loro e il marito dite la sua permanenza nello show, infatti, l’attore ha instaurato un ambiguo rapporto di amore/amicizia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo infuriare più volte la moglie. La modella (dichiaratamente bisessuale), dall’altro lato ha tentato in ...

gossipnewitalia : #alexbelli ha proposto a #Deliaduran di lasciare la casa insieme a lui! Che stiamo a fare qua…. #gfvip… - rachelgreeyn : non ironicamente la sceneggiatura potrebbero averla scritta alex belli e delia duran x me é andata così - anninaa00 : RT @DiamanteGiallo: #GFVip #gfvip6 - VelvetMagIta : #GFVip, scatta il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran: Alex Belli non ci sta e sbotta #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - marblackbluety : @hvllucinatixns Elisa pregherà Delia Duran di aprire i suoi concerti -