Del Piero: «La Juve non può dipendere da Vlahovic. E il Villarreal è forte» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’ex capitano bianconero A Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha parlato verso Villarreal Juve. Il commento dell’ex Juventus. Villarreal – «Non può dipendere solo da Vlahovic. La prima Juventus di Allegri si affidava molto agli inserimenti dei centrocampisti. Oggi manca il Pjanic, il Pirlo, un regista che aveva in mano il gioco. Oggi questo non c’è. Sarà una battaglia perché il Villarreal in casa e fuori non cambia atteggiamento ed è una squadra forte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’ex capitano bianconero A Sky Calcio Club, Alessandro Delha parlato verso. Il commento dell’exntus.– «Non puòsolo da. La primantus di Allegri si affidava molto agli inserimenti dei centrocampisti. Oggi manca il Pjanic, il Pirlo, un regista che aveva in mano il gioco. Oggi questo non c’è. Sarà una battaglia perché ilin casa e fuori non cambia atteggiamento ed è una squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

