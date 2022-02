DC Comics chiude “Suicide Squad” e “Teen Titans Academy”

(Di domenica 20 febbraio 2022) La falce delle cancellazioni miete due nuove vittime in casa DC: le serie “” e “ranno con il numero 15 il prossimo maggio È il destino che attende “” di Dennis Hopeless, Eduardo Pansica, Julio Ferreira e Dexter Soy e “” di Tim Sheridan e Tom Derenick, due titoli dalla storia breve iniziata in occasione del rilancio editoriale di DCInfinite Frontier. Le due serie regolari arriveranno al capolinea il prossimo maggio ed entrambe concluderanno la propria corsa con il numero #15. I personaggi coinvolti, però, dovrebbero riapparire il mese successivo nel crossover “War for Earth-3” al ...

Advertising

solohan_ : RT @MegaNerd__: La falce delle cancellazioni miete due nuove vittime in casa #DCComics: le serie #SuicideSquad e #TeenTitansAcademy chiuder… - MegaNerd__ : La falce delle cancellazioni miete due nuove vittime in casa #DCComics: le serie #SuicideSquad e #TeenTitansAcademy… -

Ultime Notizie dalla rete : Comics chiude

MegaNerd

... Darkseid War parte 1 " 06/09/2022 Prima parte del lungo arco narrativo con cui Geoff Johns... anno uno " 25/10/2022 Un'altra fra le storie imprescindibile di Batman e più in generale deiIl pezzo sicon l'incursione del death lord dell'hip hop romano: il sergente di metallo, ... cruda e violenta, ma realizzata da un fumettista horror della EC. ASCOLTA IL BRANO L'ARTWORK L'...La falce delle cancellazioni miete due nuove vittime in casa DC Comics: le serie “Suicide Squad” e “Teen Titans Academy” chiuderanno con il numero 15 il prossimo maggio Teen Titans Academy segue le ...Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura! In sintonia con il suo mese di uscita, Paperino apre e chiude l’albo con una gelida gita sulla neve (per i testi di Rodolfo ...