Daytona 500, Villeneuve è costretto a cambiare motore (Di domenica 20 febbraio 2022) Il canadese ed il team Herzberg hanno raggiunto il non scontato traguardo della qualifica (cosa di cui loro stessi si sono detti sorpresi), ma nelle ultime ore è arrivata la mazzata. Il team olandese ha annunciato la sostituzione del motore sulla Ford numero 27, che per regolamento implicherà la retrocessione della vettura in ultima fila. I guai sono cominciati già nella Duel numero 2. Poco prima della bandiera verde, Jacques ha lamentato un problema tecnico, che lo ha costretto ad una sosta imprevista. È riuscito a schierarsi per la gara di qualificazione, ma dopo 34 giri si è dovuto ritirare. Ad un esame approfondito, i tecnici di Herzberg in collaborazione con la Roush Yates Engines (che fornisce i V8 Ford) hanno riscontrato un guasto ad una valvola. La scuderia ha deciso di cambiare l’intera unità, perdendo di conseguenza la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Il canadese ed il team Herzberg hanno raggiunto il non scontato traguardo della qualifica (cosa di cui loro stessi si sono detti sorpresi), ma nelle ultime ore è arrivata la mazzata. Il team olandese ha annunciato la sostituzione delsulla Ford numero 27, che per regolamento implicherà la retrocessione della vettura in ultima fila. I guai sono cominciati già nella Duel numero 2. Poco prima della bandiera verde, Jacques ha lamentato un problema tecnico, che lo haad una sosta imprevista. È riuscito a schierarsi per la gara di qualificazione, ma dopo 34 giri si è dovuto ritirare. Ad un esame approfondito, i tecnici di Herzberg in collaborazione con la Roush Yates Engines (che fornisce i V8 Ford) hanno riscontrato un guasto ad una valvola. La scuderia ha deciso dil’intera unità, perdendo di conseguenza la ...

Advertising

Motorsport_IT : #NASCAR | #DAYTONA5OO: #Villeneuve è costretto a cambiare motore #Daytona - PelleMotorsport : Harrison Burton al comando nella Final Practice della Daytona 500 #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - leopnd1 : Concluse le quarte ed ultime prove libere per la Daytona 500... Il più veloce è stato @HBurtonRacing ma poco conta.… - leopnd1 : Tra qualche minuto dovrebbero cominciare le FP4 per la Daytona 500... Abbiamo avuto un po di pioggia, dunque, si as… - SportInTV_IT : #Nascar Cup Series 2022: la #Daytona500 in diretta su #MolaTV -