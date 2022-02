Dall’Accademia della Crusca ai Per te: cosa sappiamo del Tananai Tok? (Di domenica 20 febbraio 2022) Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, ha 26 anni ed è stato uno dei protagonisti indiscussi dello scorso Festival di Sanremo (e di TikTok), non tanto per la sua posizione in classifica, quanto per la sua first reaction alla sua posizione in classifica e al suo particolare modo di gestire la luce dei riflettori. Tanto che, per le sue citazioni ed espressioni «memabili», ha conquistato non soltanto TikTok ma anche l’Accademia della Crusca. Il perché ve lo raccontiamo noi. LEGGI ANCHE > cosa dice la “classifica” di Spotify una settimana dopo la fine di Sanremo Da Sanremo a TikTok, passando per la Crusca: il fenomeno Tananai Dopo essersi collocato al venticinquesimo posto nella classifica finale, il cantante ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 febbraio 2022), pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, ha 26 anni ed è stato uno dei protagonisti indiscussi dello scorso Festival di Sanremo (e di Tik), non tanto per la sua posizione in classifica, quanto per la sua first reaction alla sua posizione in classifica e al suo particolare modo di gestire la luce dei riflettori. Tanto che, per le sue citazioni ed espressioni «memabili», ha conquistato non soltanto Tikma anche l’Accademia. Il perché ve lo raccontiamo noi. LEGGI ANCHE >dice la “classifica” di Spotify una settimana dopo la fine di Sanremo Da Sanremo a Tik, passando per la: il fenomenoDopo essersi collocato al venticinquesimo posto nella classifica finale, il cantante ...

