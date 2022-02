Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A | Il 'gesto del telefono' è costato a Mourinho l'espulsione nel recupero di #RomaVerona. Il tecnico portogh… - cmdotcom : Dal gesto del telefono alle manette: quando #Mourinho provoca senza parlare [@francGuerrieri]… - Mar07297503 : @Maryoline7 Hai visto un gesto simile,serio,dal vero io no,solo ai film muti,o quasi,la poesia è spesso irrealtà og… - Vinz1285 : @Cropy03J Questo è uno sveglio, tipo quelli che pensano che il gesto delle manette fosse riferito alla Juve. Distor… - Radfem_Italia : RT @Radfem_Italia: Una violentissima campagna del @nytimes invita a immaginare #HarryPotter senza #JKRowling: il massimo della cancel cultu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal gesto

Calciomercato.com

...di Pairetto ci sono varie ipotesi su quello che Mourinho voleva lasciar intendere con quel: ... La base più logica sembra arrivareragionamento: qualcuno avrebbe chiamato Pairetto per ......di contestare ai due ragazzi il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi evincolo ... Capire se c'è stato qualche segnale non colto per quelche ha rischiato di uccidere. Già, ...Pairetto gli ha mostrato un cartellino rosso dopo che il portoghese gli ha mostrato il gesto del telefono, accompagnato dal boato dell’Olimpico, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, a dimostrazione ...Un rosso accompagnato dal boato dei suoi tifosi, a dimostrazione che la gente giallorossa continua ad essere con lui. Un gesto a cui Pairetto ha reagito subito con il rosso, in modo secco ed ...