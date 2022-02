Da Pechino 2022 a Milano Cortina 2026: comincia l’avventura olimpica italiana (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino – Si sono chiuse le Olimpiadi di Pechino 2022. La cerimonia di chiusura, ultimo atto dei XXIV Giochi olimpici invernali, al Bird’s Nest di Pechino, lo stadio olimpico della capitale cinese, con il passaggio di testimone a Milano-Cortina per l’Olimpiade invernale del 2026. E’ stata l’azzurra Francesca Lollobrigida a portare il Tricolore. La campionessa del pattinaggio velocità, argento Olimpico nei 3000 metri individuali di pattinaggio di velocità e bronzo nella mass start femminile, ha rappresentato la spedizione azzurra con in mano la bandiera dell’Italia. Il presidente del Cio Thomas Bach ha ricevuto dal sindaco di Pechino la bandiera olimpica e l’ha consegnata ai sindaci di Milano-Cortina ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022)– Si sono chiuse le Olimpiadi di. La cerimonia di chiusura, ultimo atto dei XXIV Giochi olimpici invernali, al Bird’s Nest di, lo stadio olimpico della capitale cinese, con il passaggio di testimone aper l’Olimpiade invernale del. E’ stata l’azzurra Francesca Lollobrigida a portare il Tricolore. La campionessa del pattinaggio velocità, argento Olimpico nei 3000 metri individuali di pattinaggio di velocità e bronzo nella mass start femminile, ha rappresentato la spedizione azzurra con in mano la bandiera dell’Italia. Il presidente del Cio Thomas Bach ha ricevuto dal sindaco dila bandierae l’ha consegnata ai sindaci di...

