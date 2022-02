Csel | la mappa dei territori soggetti a spopolamento

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tra il 1981 e 2019, la popolazione italiana è aumentata complessivamente di oltre 3 milioni di abitanti ma non uniformemente. Ci sono ben 3.805 comuni che hanno perso mediamente il 22% dei propri abitanti. Complessivamente, questi enti hanno pagato un tributo di quasi 4 milioni di abitanti (-3.996.457), in favore, generalmente, di centri più grandi e con un accesso più facile ai servizi pubblici essenziali. Ladei comuni che hanno pagato negli ultimi decenni il pegno più alto in termini di ‘desertificazione’ emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), basata su dati Istat e del ministero per il Sud e la Coesioneale e realizzata per Adnkronos. Dove sono ubicati, dunque, questi 3.805 comuni i cui abitanti sono diminuiti nell’arco di tempo considerato? L’88% è equamente ripartito tra ...