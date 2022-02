Cristina Plevani attacca il GF Vip6 | “Hanno rovinato un programma” | l’opinione sul bacio tra Delia e Soleil

Advertising

fanpage : #Gfvip Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality, critica duramente il programma dopo il bacio… - direfarecampare : Cristina mi ricorda tanto Cristina Plevani la storia è simile, tutte e due bresciane #matrimonioaprimavista - Penombra_90 : @NICKNAMEIO L'urto che mi provoca il fatto che son convinti che tutto sia ruotato e ruoti attorno a loro, quando so… - LUANHHA : @BITCHYFit Questa vuole fare Cristina Plevani 2.0 -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Plevani

Fanpage.it

...al primo posto, Salvo Veneziano al secondo e infine Pietro Taricone al terzo, la vincitrice della prima edizione, è istruttrice di fitness e commessa in un negozio -......al primo posto, Salvo Veneziano al secondo e infine Pietro Taricone al terzo, la vincitrice della prima edizione, è istruttrice di fitness e commessa in un negozio -...Cristina Plevani ha vinto la prima edizione del Granfe Fratello. L’insegnante di nuoto ha riscosso il favore del grande pubblico, anche per la sua relazione amorosa con il compianto Pietro Taricone. L ...Un momento che agli occhi di alcuni spettatori ed ex concorrenti, tra cui Cristina Plevani, è apparso come l'ennesimo colpo di scena del programma. Il commento di Cristina Plevani La vincitrice della ...