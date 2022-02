Cristiano Ronaldo presenta le sue nuove scarpe da calcio Nike (e sono davvero irresistibili) (Di domenica 20 febbraio 2022) Garantisce Cristiano Ronaldo, vi basta? Quando si tratta di fidarsi della bontà di un prodotto ci sono solo due modi per farlo: acquistarlo e testarlo di persona oppure credere al giudizio di chi lo ha già fatto prima di noi. Se poi il testimonial è il più grande calciatore degli ultimi due decenni (anche se c’è chi preferisce Lionel Messi), difficile avere dei dubbi. Stavolta poi non stiamo parlando di uno shampoo per capelli, una supercar sportiva o un corso di lingue. Cristiano Ronaldo, che è da vent’anni il volto di Nike, non ci mette solo la faccia, ma anche i piedi. Le nuove Mercurial Superfly VIII Elite Dream Speed saranno i suoi principali strumenti di lavoro. Le indosserà infatti almeno fino al termine della stagione e i supporter dei Red Devils sperano che ... Leggi su gqitalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Garantisce, vi basta? Quando si tratta di fidarsi della bontà di un prodotto cisolo due modi per farlo: acquistarlo e testarlo di persona oppure credere al giudizio di chi lo ha già fatto prima di noi. Se poi il testimonial è il più grande calciatore degli ultimi due decenni (anche se c’è chi preferisce Lionel Messi), difficile avere dei dubbi. Stavolta poi non stiamo parlando di uno shampoo per capelli, una supercar sportiva o un corso di lingue., che è da vent’anni il volto di, non ci mette solo la faccia, ma anche i piedi. LeMercurial Superfly VIII Elite Dream Speed saranno i suoi principali strumenti di lavoro. Le indosserà infatti almeno fino al termine della stagione e i supporter dei Red Devils sperano che ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Eva scalda i motori in rosso Ferrari: scollature da urlo! CHE Commenta per primo Calcio e motori: sono gli ingredienti di una delle più belle e famose 'ombrelline' della storia della Formula 1 , Eva Padlock . Tifosa della Juventus e di Cristiano Ronaldo , la Padlock , spagnola con 1,9 milioni di followers su Instagram , è nata nella Repubblica Ceca, il paese di Pavel Nedved, vice presidente dei bianconeri. Good, Vibes, Spain , ...

Calcio: Serie A. Giampaolo'Gara difficile,prestazione solida e concreta' Ha vinto la classifica marcatori quando c'era Cristiano Ronaldo in Italia e nei tre anni che ero qui ha fatto 80 gol. Anche oggi ha fatto quello che sa fare. Con grande disponibilità e spirito ha ...

Cristiano Ronaldo, la fragranza delle origini (e il profumo dell'Italia) Vanity Fair Italia Cristiano Ronaldo presenta le sue nuove scarpe da calcio Nike (e sono davvero irresistibili) Garantisce Cristiano Ronaldo, vi basta? Quando si tratta di fidarsi della bontà di un prodotto ci sono solo due modi per farlo: acquistarlo e testarlo di persona oppure credere al giudizio di chi lo ...

Oliviero Toscani ha 80 anni: «Non immaginavo di arrivarci così lucido» Pensate al baccano che ha fatto Cristiano Ronaldo quando ha detto che non beve Coca-Cola. Ecco, se si occupasse seriamente anche d’altro, che impatto potrebbe avere». È vero che il suo lavoro ha ...

