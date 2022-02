Cristian Volpato ed Edoardo Bove, i baby salvano la Roma di Mou (Di domenica 20 febbraio 2022) “Fatece largo che passamo noi, sti giovanotti de sta Roma bella”. Il motivetto sulle note di Lando Fiorini è il più avvicinabile per descrivere quanto accaduto in Roma-Verona. Se i giallorossi di Mourinho riescono nell’intento di non uscire sconfitti, lo si deve alla propria linea verde. In particolare a Cristian Volpato ed Edoardo Bove. Questo però aprirà ulteriori dubbi sulla tenuta mentale da parte dei “Senatori” della prima squadra, anche se senza 10 calciatori disponibili non era facile per nessuno. Ma i due giovani (più Zalewski) hanno sfruttato la grande occasione a disposizione, trovando i gol per riacciuffare la squadra di Tudor. Cristian Volpato: Totti e Mourinho nel destino Camperdown, Australia: 15 novembre 2003 viene al mondo ... Leggi su zon (Di domenica 20 febbraio 2022) “Fatece largo che passamo noi, sti giovanotti de stabella”. Il motivetto sulle note di Lando Fiorini è il più avvicinabile per descrivere quanto accaduto in-Verona. Se i giallorossi di Mourinho riescono nell’intento di non uscire sconfitti, lo si deve alla propria linea verde. In particolare aed. Questo però aprirà ulteriori dubbi sulla tenuta mentale da parte dei “Senatori” della prima squadra, anche se senza 10 calciatori disponibili non era facile per nessuno. Ma i due giovani (più Zalewski) hanno sfruttato la grande occasione a disposizione, trovando i gol per riacciuffare la squadra di Tudor.: Totti e Mourinho nel destino Camperdown, Australia: 15 novembre 2003 viene al mondo ...

OfficialASRoma : Il più giovane in gol in questo campionato ?? Cristian Volpato ?? - OptaPaolo : 1 - Cristian Volpato (15/11/2003) è il più giovane marcatore in questo campionato di #SerieA , lo segue il compagno… - comelarisata : RT @siamo_la_Roma: ?? Tutta l'emozione post gara di Cristian #Volpato ?? '#Totti per me è come un fratello' ?? Le sue parole dopo il gol #… - LupacchiottaTit : Cristian Volpato (2003) e Edoardo Bove (2002).Ieri Avete rialzato una Roma caduta dentro un vortice d'incertezze pa… - TuttoASRoma24 : Il più giovane in gol in questo campionato ?? Cristian Volpato ?? -