Crisi Ucraina-Russia, cosa succede oggi: le ultime news (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si aggrava la Crisi tra Ucraina e Russia. Venti di guerra nel Donbass dove da diversi giorni si segnalano violazioni del cessate il fuoco. Nella notte colpi di artiglieria avrebbero raggiunto Donetsk e altre città. Secondo il premier britannico Johnson le prove suggeriscono che Mosca sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Putin oggi parlerà con Macron. Mentre il presidente americano Joe Biden ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali Mosca potrebbe “lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”. ORE 9.30 – La Russia ha accolto decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto nell’Ucraina orientale. Secondo l’agenzia di stampa statale Tass, il ministro della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si aggrava latra. Venti di guerra nel Donbass dove da diversi giorni si segnalano violazioni del cessate il fuoco. Nella notte colpi di artiglieria avrebbero raggiunto Donetsk e altre città. Secondo il premier britannico Johnson le prove suggeriscono che Mosca sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Putinparlerà con Macron. Mentre il presidente americano Joe Biden ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali Mosca potrebbe “lanciare un attacco contro l’in qualsiasi momento”. ORE 9.30 – Laha accolto decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto nell’orientale. Secondo l’agenzia di stampa statale Tass, il ministro della ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Tg3web : La crisi ucraina. Continue le violazioni alla tregua a colpi di artiglieria. Le autoproclamate repubbliche separati… - pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - Profilo3Marco : RT @Mezzorainpiu: Oggi in apertura della nostra puntata ampio spazio alla crisi Russia-Ucraina e effetti internazionali, con Lucia Annunzia… - ElySiosopulos : RT @negrialbe: Alberto Negri - La crisi ucraina come simulazione di guerra per il gas -