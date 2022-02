Crisi Ucraina, Macron e Putin: «Lavorare per il cessate il fuoco», ma la Cbs: «Da Mosca c’è l’ordine di invadere» (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia ha quasi il 75 per cento delle sue forze convenzionali in posizione contro l’Ucraina. A darne notizia è l’emittente americana Cnn, citando come fonte un dirigente statunitense che sarebbe a conoscenza diretta delle informazioni di intelligence a riguardo. Secondo quanto riportato, a circa 60 chilometri dal confine con l’Ucraina sarebbero stati posizionati 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione russi, numero che equivale appunto al 75 per cento delle principali unità da combattimento del Cremlino. Mosca starebbe dunque mobilitando contro Kiev 35 dei 50 battaglioni per la difesa aerea, 500 tra caccia e caccia bombardieri e anche 50 bombardieri medio-pesanti. Stando ad altre fonti, gli Usa avrebbero addirittura informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto ordine di procedere con un’invasione ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia ha quasi il 75 per cento delle sue forze convenzionali in posizione contro l’. A darne notizia è l’emittente americana Cnn, citando come fonte un dirigente statunitense che sarebbe a conoscenza diretta delle informazioni di intelligence a riguardo. Secondo quanto riportato, a circa 60 chilometri dal confine con l’sarebbero stati posizionati 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione russi, numero che equivale appunto al 75 per cento delle principali unità da combattimento del Cremlino.starebbe dunque mobilitando contro Kiev 35 dei 50 battaglioni per la difesa aerea, 500 tra caccia e caccia bombardieri e anche 50 bombardieri medio-pesanti. Stando ad altre fonti, gli Usa avrebbero addirittura informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto ordine di procedere con un’invasione ...

