Crisi Ucraina | l’accusa dei separatisti | «Due civili uccisi da Kiev» Macron e Putin | «Lavorare per il cessate il fuoco nel Donbass»

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - Tg3web : La crisi ucraina. Continue le violazioni alla tregua a colpi di artiglieria. Le autoproclamate repubbliche separati… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Ecco il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale, interamente dedicata alla crisi #Ucraina-#Russia Tutto… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Crisi #Ucraina-#Russia Il primo ministro britannico Boris #Johnson in un'intervista alla BBC a Monaco di Baviera: 'Tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

Mosca, 20 feb 15:59 - L'simula solamente di voler portare avanti negoziati sul Donbass, mentre in realtà sta negando ...un cessate il fuoco nel Donbass quale primo passo per risolvere la...16.00 Macron - Putin:lavorare per cessate fuoco E' durata circa 1 ora e 45 minuti la telefonata tra il presidente francese Macron e il capo del Cremlino, Putin, sullain. Al termine l'Eliseo ha reso noto che Macron e Putin concordano che bisogna lavorare a un cessate il fuoco nell'est. A seguire Macron ha sentito il presidente ucraino Zelensky.Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken parlando della crisi in Ucraina, aggiungendo che «la diplomazia è possibile fino a quando i carri armati non sono realmente in movimento». Ore ...Romano Prodi domenica 20 febbraio interviene a Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, per commentare gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e la morsa dei rincari dell ...