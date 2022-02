Crisi Ucraina, l’accusa dei separatisti: «Due civili uccisi da Kiev». Kamala Harris: «La Russia ha già deciso», il Cremlino: «Non c’è motivo di attaccare». Macron sente Putin e Zelensky (Di domenica 20 febbraio 2022) Come annunciato nei giorni scorsi, il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo, Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico di un’ora e 45 minuti, a due settimane dall’incontro al Cremlino. Dall’Eliseo trapela che questo è l’ultimo tentativo per tentare di scongiurare un’invasione russa dell’Ucraina e quindi una nuova guerra. Subito dopo il presidente francese ha chiamato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Botta e risposta Usa-Russia Intanto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, durante un briefing con la stampa sulla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha dichiarato: «Crediamo che Putin abbia preso la sua decisione. Punto». Secondo Harris, l’Europa è sull’orlo di una possibile «guerra». ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Come annunciato nei giorni scorsi, il presidente francese Emmanuele quello russo, Vladimirhanno avuto un colloquio telefonico di un’ora e 45 minuti, a due settimane dall’incontro al. Dall’Eliseo trapela che questo è l’ultimo tentativo per tentare di scongiurare un’invasione russa dell’e quindi una nuova guerra. Subito dopo il presidente francese ha chiamato l’omologo ucraino Volodymyr. Botta e risposta Usa-Intanto la vicepresidente Usa,, durante un briefing con la stampa sulla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha dichiarato: «Crediamo cheabbia preso la sua decisione. Punto». Secondo, l’Europa è sull’orlo di una possibile «guerra». ...

