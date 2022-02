Crisi Ucraina, la verità è che perdono tutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Non è facile districarsi nel labirinto della Crisi Ucraina. E non è nemmeno facile individuare con precisione chi abbia le responsabilità maggiori dell’aggravarsi della situazione. Un elemento però sembra chiaro, arrivati a questo punto: nessuno ne esce vincitore. Qualche autorevole analista ha detto che il vincitore c’è già ed è chiaramente Putin, che perciò tutto sommato non avrebbe nessun interesse a invadere il Paese confinante e ad impegnarsi in una guerra. Ora, sarebbe alla ricerca solo di una dignitosa exit strategy; oppure di capitalizzare al massimo il successo già ottenuto. Ma può un successo politico oscurare la débacle morale di un Paese che crede di acquistare uno spazio d’influenza con ricatti e minacce? E in cui il potere interno è praticamente non contendibile e un qualsiasi oppositore che vuole provarci viene dissuaso con le buone o ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 20 febbraio 2022) Non è facile districarsi nel labirinto della. E non è nemmeno facile individuare con precisione chi abbia le responsabilità maggiori dell’aggravarsi della situazione. Un elemento però sembra chiaro, arrivati a questo punto: nessuno ne esce vincitore. Qualche autorevole analista ha detto che il vincitore c’è già ed è chiaramente Putin, che perciò tutto sommato non avrebbe nessun interesse a invadere il Paese confinante e ad impegnarsi in una guerra. Ora, sarebbe alla ricerca solo di una dignitosa exit strategy; oppure di capitalizzare al massimo il successo già ottenuto. Ma può un successo politico oscurare la débacle morale di un Paese che crede di acquistare uno spazio d’influenza con ricatti e minacce? E in cui il potere interno è praticamente non contendibile e un qualsiasi oppositore che vuole provarci viene dissuaso con le buone o ...

