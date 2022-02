Crisi Ucraina | Cingolani | “Troveremo una soluzione per il gas Come fornitori non abbiamo solo la Russia | ma anche altri 5 Paesi”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “L’Italia ha fatto i compiti abbastanza bene perchédi gas nonla, che ci dà la gran parte, ma5 Stati. Qui si parla di guerra tra, che di per sé è una catastrofe, ma speriamo non ci sia. Tuttavia, sul gas penso cheunagrazie alle diverse opportunità di fornitura cheil fatto di aumentare la nostra produzione di gas, sia pure in quantità non eccessiva, va nella direzione di avere un po’ più di autonomia”. Così, intervistato da Maria Latella nella trasmissione “Il caffè della domenica” (Radio24), il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Tg3web : La crisi ucraina. Continue le violazioni alla tregua a colpi di artiglieria. Le autoproclamate repubbliche separati… - pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - Affaritaliani : Crisi ucraina, Boris Johnson: 'Scongiurare disastro, deve prevalere buon senso' - ilcorriereblog : CAOS UCRAINA/ “Dietro le bombe nel Donbass c’è una precisa strategia dell’incidente”… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

Secondo quanto riferito dall'Eliseo, è in corso il previsto colloquio telefonico tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello russo, Vladimir Putin, sulla. Il presidente ...AGI - Nell'introdurre l'Angelus, Papa Francesco è tornato sulla questionee lainternazionale. 'Com'è triste, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! È molto triste. Con lo Spirito di Gesù ...Intervengono Canada, Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Usa. Al centro del dialogo la crisi ucraina, invitata anche la Russia che ha scelto di non intervenire. In caso di un attacco russo ...Roma, 19 feb. (askanews) - Il "lungo" tavolo del leader russo Vladimir Putin è diventato una delle icone degli sforzi diplomatici tesi a risolvere la crisi in Ucraina e una fonte di orgoglio per ...