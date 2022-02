Crisi in Ucraina, Kiev chiede l’immediato cessate il fuoco in Donbass. Cremlino: “Punto di non ritorno, conseguenze irreparabili”. Cnn: il 75% delle forze russe è posizionato per l’attacco (Di domenica 20 febbraio 2022) Joe Biden convoca il Consiglio di sicurezza nazionale. La Nato: da parte russa imminente un «attacco completo». Ue: «Ramoscello d’ulivo non è per sempre. Mosca vuole dividerci ma ci unisce». Il mistero della Z sui tank. La mediazione di Macron Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 febbraio 2022) Joe Biden convoca il Consiglio di sicurezza nazionale. La Nato: da parte russa imminente un «attacco completo». Ue: «Ramoscello d’ulivo non è per sempre. Mosca vuole dividerci ma ci unisce». Il mistero della Z sui tank. La mediazione di Macron

