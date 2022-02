Covid, ultime news. Aifa: coerente mantenere obbligo vaccino a over 50 (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo ha detto il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini a e-VENTI su SkyTG24. Intanto la circolare del ministero della Salute fissa a 120 giorni dal booster la quarta dose per gli immunodepressi gravi. L'ultimo bollettino segna il calo dei ricoveri ordinari (-103) e delle terapie intensive (-19). I nuovi contagi sono 42.081, le vittime 141. Il tasso di positività è all'11,3%. Tornano in zona gialla Valle d'Aosta, Piemonte, Marche e Abruzzo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo ha detto il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini a e-VENTI su SkyTG24. Intanto la circolare del ministero della Salute fissa a 120 giorni dal booster la quarta dose per gli immunodepressi gravi. L'ultimo bollettino segna il calo dei rici ordinari (-103) e delle terapie intensive (-19). I nuovi contagi sono 42.081, le vittime 141. Il tasso di positività è all'11,3%. Tornano in zona gialla Valle d'Aosta, Piemonte, Marche e Abruzzo.

Quarta dose immunodepressi, circolare Ministero Salute/ A 4 mesi da dose addizionale ... ricoveri ospedalieri e decessi correlati al Covid ", si è deciso di procedere con la quarta dose per gli immunodepressi. Novavax, ultime notizie: quando arriva?/ Le date: consegna vaccino slitta ...

Covid, ultime news. Aifa: coerente mantenere obbligo vaccino a over 50 Sky Tg24 Covid, 42.081 nuovi casi e 141 decessi in 24 ore Nelle ultime 24 ore sono stati 141 i decessi (il 19 febbraio 252), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 152.989. Diventano 12.469.975 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i ...

Covid: in 24 ore altri 1634 nuovi casi e 3 decessi nelle Marche 1' di lettura 20/02/2022 - Sono 1.634 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 3 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 5.896 tamponi: 4.368 nel ...

