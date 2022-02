(Di domenica 20 febbraio 2022) Il bollettino del Ministero della Salute di oggi, 20 febbraio, annuncia 4.468di19 registrati a fronte di 29.596 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 5.504. Il tasso dità sale al 15,1% ieri era al 14,6%. L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attualisono 247.522 con un decremento di 937. I guariti sono 5.530 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 9.263. Sul fronte ospedaliero sono 1.279 ricoverati, con 9in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 100, un caso in più rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.070., Catania 926, Messina 705, ...

Advertising

quotidianodirg : #Sicilia #covidragusa Covid Sicilia, 4468 positivi e 10 morti: 287 nuovi casi a Ragusa - IlFattoNisseno : Covid: in Sicilia 5.504 i nuovi positivi, 36 i morti - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: 4.468 positivi, 10 decessi, incidenza al 15,1% - radiostereo103 : Sicilia: Covid, 10 morti e 4468 positivi - - telodogratis : Covid: in Sicilia 4.468 i nuovi positivi, 10 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

La regione con il maggior numero di casi oggi è il Lazio con 4.917 contagi, seguita da Campania (+4.743),(+4.468), Lombardia (+4.303) e Veneto (+3.805). I casi totali arrivano a 12.469.975. ...Le vittime approfondimento, quali regioni cambiano colore da lunedì Nel dettaglio, secondo i ...15.741 in Emilia - Romagna 10.302 nel Lazio 12.948 in Piemonte 8.793 in Toscana 9.263 in7.Diventano 12.469.975 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono ... nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (4.917), poi la Campania (4.743), la Sicilia (4.468), la Lombardia ...Cala ancora la curva epidemica in Italia: i dati su contagi e morti di Covid diffusi nel bollettino ... (4.917), poi la Campania (4.743), la Sicilia (4.468), la Lombardia (4.303) e il Veneto ...