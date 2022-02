Covid oggi Veneto, 3.805 contagi e 10 morti: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.805 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 febbraio 2022, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 10 morti, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.805 ida coronavirus in, 202022, secondo i datideldella Regione. Si registrano anche 10, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazientiricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Regina Elisabetta II positiva al Covid, sintomi blandi 'Buckingham Palace conferma che la regina è risultata oggi positiva al Covid', si legge in una nota del Palazzo, 'Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di ...

