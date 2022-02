Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.634 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, domenica 20 febbraio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 37,4%, mentre scende ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 919,20 (ieri 953, 77). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.634 i nuovida coronavirus nelle, domenica 20, secondo ilcon i datidella Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 37,4%, mentre scende ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 919,20 (ieri 953, 77). L'articolo proviene da Italia Sera.

