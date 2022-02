Covid oggi Liguria, 983 contagi: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 983 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.007 tamponi effettuati, di cui 2.397 molecolari e 5.610 antigenici rapidi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 491 (-2), mentre le persone in terapia intensiva sono 26 (+1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 983 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.007 tamponi effettuati, di cui 2.397 molecolari e 5.610 antigenici rapidi. I pazientiricoverati in ospedale sono 491 (-2), mentre le persone in terapia intensiva sono 26 (+1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Mov5Stelle : Oggi ricorrono due anni dalla prima prima diagnosi di Covid su un cittadino italiano e celebriamo per il secondo an… - Agenzia_Ansa : Il Papa ha ricordato che oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario. 'L'eroico personale sanitario' ha mo… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - venere_dirimmel : RT @Invisibile18: @venere_dirimmel ciao Bea, oggi si ricordano i sanitari che da due anni sono in prima linea a combattere il covid. A te u… - messina_oggi : Covid, in Sicilia 4.468 nuovi casi e 10 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Sono 4.468 i nuovi casi di Coronavirus in Sici… -