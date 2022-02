Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 20 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. All’indomani del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti Covid per gli immunodepressi, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 2.665 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, domenica 202022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. All’indomani del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino antiper gli immunodepressi, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 2.665 ida coronavirus in Toscana, 202022, secondo numeri e datideldella ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - ItaliaViva : ??????????Sbloccato e rafforzato dal governo il fondo per medici e sanitari che hanno perso la vita per il #Covid . L… - Agenzia_Ansa : Il Papa ha ricordato che oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario. 'L'eroico personale sanitario' ha mo… - tusciatimes : Covid, oggi nel Lazio si registrano 4.917 casi positivi e 11 decessi - sartmobile : @mlenzi72 #AllegriOut era un ottimo allenatore nell’era pre COVID quando non c’era concorrenza e aveva grandi gioca… -