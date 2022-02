Covid, nuovo studio boccia ivermectina. Bassetti: “Gli asini tacciano” (Di domenica 20 febbraio 2022) GENOVA – “Adesso vediamo se ci sarà ancora qualcuno che proporrà l’ivermectina per curare il Covid dopo il totale fallimento anche in questo importante studio condotto con tutti i crismi. Quando penso che in Italia qualcuno l’ha usata, mi vengono i brividi. Ora vorrei sentire solo silenzio dagli asini che non seguono la scienza”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta così via social una ricerca pubblicata su ‘Jama Internal Medicine’. Condotto su pazienti ad alto rischio con Covid-19 da lieve a moderato, in 20 ospedali pubblici e un centro di quarantena in Malesia fra il 31 maggio e il 25 ottobre 2021, il trial clinico randomizzato in aperto ha coinvolto 490 partecipanti over 50 arruolati entro la prima settimana ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) GENOVA – “Adesso vediamo se ci sarà ancora qualcuno che proporrà l’per curare ildopo il totale fallimento anche in questo importantecondotto con tutti i crismi. Quando penso che in Italia qualcuno l’ha usata, mi vengono i brividi. Ora vorrei sentire solo silenzio dagliche non seguono la scienza”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta così via social una ricerca pubblicata su ‘Jama Internal Medicine’. Condotto su pazienti ad alto rischio con-19 da lieve a moderato, in 20 ospedali pubblici e un centro di quarantena in Malesia fra il 31 maggio e il 25 ottobre 2021, il trial clinico randomizzato in aperto ha coinvolto 490 partecipanti over 50 arruolati entro la prima settimana ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Brividi all'idea che in Italia qualcuno l'abbia usata'. #ivermectina - MediasetTgcom24 : Covid, studio Iss su test animali: nuovo vaccino efficace con ogni variante #viruses #istitutosuperioredisanità… - L_OraTora : RT @lgpapaleo: Gli animali sono un bene costituzionale secondo il nuovo art.9 Cost. e non possono più essere trattati come oggetti; i vacci… - Lopinionista : Covid, nuovo studio boccia ivermectina. Bassetti: 'Gli asini tacciano' - IpaziaFilosofia : RT @Etruria72: Draghi ha spento il sorriso sul volto di milioni di italiani e ci vorrà molto tempo prima che ricompaia di nuovo! Il Covid é… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 febbraio All'indomani dei dati Iss sul nuovo calo settimanale di contagi, incidenza e Rt - e nel giorno del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti covid per gli immunodepressi - , ecco i ...

Il Rotary Club Marsala in aiuto degli studenti per la didattica a distanza ... che ha prescelto il Rotary International per una sovvenzione Umanitaria nell'ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19 ed ha approvato per il nostro Distretto un nuovo finanziamento di ...

Covid, nuovo studio boccia ivermectina. Bassetti: 'Asini tacciano' Tiscali.it Emodinamica o eliambulanza: ecco il dilemma del nuovo ospedale Murri Il nuovo ospedale, in posizione baricentrica per le tre province del sud delle Marche, sarebbe perfetto per fare da base, per l’eliambulanza, coprendo un territorio in parte montuoso, il ragionamento.

Covid, 461 positivi e tre vittime In provincia di Modena sono 461 i nuovi positivi di cui 69 con sintomi e 14 persone ricoverate nei reparti ordinari. Purtroppo si registrano altre tre vittime del virus: due donne di 94 e 85 anni di ...

All'indomani dei dati Iss sulcalo settimanale di contagi, incidenza e Rt - e nel giorno del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino antiper gli immunodepressi - , ecco i ...... che ha prescelto il Rotary International per una sovvenzione Umanitaria nell'ambito della lotta alla pandemia contro il19 ed ha approvato per il nostro Distretto unfinanziamento di ...Il nuovo ospedale, in posizione baricentrica per le tre province del sud delle Marche, sarebbe perfetto per fare da base, per l’eliambulanza, coprendo un territorio in parte montuoso, il ragionamento.In provincia di Modena sono 461 i nuovi positivi di cui 69 con sintomi e 14 persone ricoverate nei reparti ordinari. Purtroppo si registrano altre tre vittime del virus: due donne di 94 e 85 anni di ...